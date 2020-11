Halle (ots) - Bundestrainer Joachim Löw ist mit seinem Umbruch nach dem WM-Desaster 2018 keinen Schritt vorangekommen. Die Mannschaft hat riesiges Talent, zweifellos, doch es fehlen bei all den Schönspielern Hierarchien und Kämpfernaturen. Eine Unwucht, die Löw mit zig Experimenten - sechs Neulinge allein in diesem Jahr - erzeugt hat. Auch, weil er ohne Not und ohne rechte Begründung gestandene Größen wie Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng aussortiert hat. Nun wird der Ruf nach deren Rückkehr lauter.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4767628

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de