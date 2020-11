Das Unternehmen wird wertvolle Analysen und Recherchen zur Bewältigung der digitalen Herausforderungen des Finanz-, Banken- und E-Commerce-Sektors durchführen

Insider Intelligence das Ergebnis der Zusammenführung von eMarketer und Business Insider Intelligence im letzten Jahr

Insider Intelligence kündigte heute seine Expansion in den Finanzbereich an, in den es seine einzigartigen soliden und zugleich leicht einsetzbaren Industrieanalysen, Recherchen und Prognosen mitbringt. Das Unternehmen wurde im letzten Jahr gegründet, als Axel Springer mit Sitz in Berlin zwei seiner Rechercheunternehmen, eMarketer und Business Insider Intelligence, zusammenführte, um das weltweit führende Rechercheunternehmen im Bereich digitaler Transformation zu schaffen.

Das Ziel des neuen Finanzdienstleistungsangebots ist es, Kunden dabei zu unterstützen, ihr Wissen darüber zu festigen, wie Technologien das Finanzsegment einschließlich der Bereiche Fintech, Banking, Zahlungen usw. schnell verändern. Das Angebot umfasst digitale Tools und Branchenerkenntnisse, um aufschlussreiche Diagramme, Analysen, Prognosen, Wettbewerbsrankings und Branchenstandards zu schaffen.

Barbara Peng, President von Insider Intelligence sagte: "Unser Finanzdienstleistungsangebot gibt Führungskräften von Unternehmen ein mächtiges neues Werkzeug an die Hand, das sie dabei unterstützt, aus der enormen digitalen Disruption schlau zu werden, der sich auf die Finanzbranche auswirkt. Unsere Welt ist zunehmend vernetzt und wird von überwältigend vielen Daten überflutet. Daher ist unser Finanzprodukt darauf ausgerichtet, Führungskräfte durch fokussierte Branchenerkenntnisse zu stärken, die aussagekräftig, zuverlässig und umsetzbar sind."

Zudem führt Insider Intelligence heute eine aktualisierte Benutzerplattform ein einen Ort für die vereinte Recherche, der alle seine Produkte an einem Ort zusammenbringt und eine reibungslose Erfahrung sowie verbesserte und erweiterte Funktionen bietet.

Insider Intelligence ist in wichtigen Branchenzweigen tätig, einschließlich Werbung und Marketing, Demografie von Kunden, Social Media, Video, Mobilfunk, Telekommunikation und Technologie, E-Commerce und Einzelhandel, digitales Gesundheitswesen usw. Zusätzlich zur Einführung seiner Finanzdienste, wird Insider Intelligence seine Expansion in weitere Bereiche fortsetzen, wobei es die solide Methodik von eMarketer und die datengetriebene Unternehmensforschung von BII einsetzen wird.

Viele der Weltklasse-Unternehmen bauen auf die Recherche von Insider Intelligence bezüglich Branchenneuigkeiten und Datenvalidierung, die erforderlich sind, um anhand eines Gesamtüberblicks strategische Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen können bei einem Teammitglied von Insider Intelligenceangefordert werden.

Über Insider Intelligence:

Im Jahr 2020 aus der Zusammenführung von eMarketer und Business Insider Intelligence (BII) entstanden, will Insider Intelligence der weltweit führende Recherchedienst mit Fokus auf digitaler Transformation sein. Insider Intelligence verhilft Tausenden von globalen Branchenführern zu einem Verständnis der entscheidenden Trends und Entwicklungen, die ihr Unternehmen auf kurze und lange Sicht beeinflussen. Insider Intelligence erstellt alljährlich nahezu 300 Berichte, 7.000 Diagramme, 1.500 Newsletter und 200 Prognosen rund um Themen wie Werbung und Marketing, Demografie von Konsumenten, Social Media, Video, Mobilfunk, E-Commerce und Einzelhandel, Telekommunikation und Technologie, Finanzdienstleistungen und digitale Gesundheit. Insider Intelligence ist ein Unternehmen des europäischen Mediengiganten Axel Springer SE.

