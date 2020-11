Berlin - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist nach vier Tagen Rückgang gegenüber dem jeweiligen Wert der Vorwoche am Mittwoch wieder gestiegen. Das zeigen direkte Abfragen bei den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen, die täglich um 20 Uhr von der dts Nachrichtenagentur ausgewertet werden.



Demnach wurden 18.319 Neuinfektionen registriert, genau drei Prozent mehr als am Mittwoch letzter Woche. Auch die RKI-Statistik hatte die letzten drei Tage jeweils niedrigere Infektionszahlen gemeldet als am entsprechenden Tag eine Woche zuvor. Auf den Intensivstationen wurden am Mittwochabend 3.571 Covid-19-Patienten behandelt, 1,5 Prozent mehr als am Vorabend. Damit liegt die statistische Verdoppelungszeit bei gleichbleibenden Steigerungsraten bei rund 47 Tagen, rückblickend hat sich die Belegung innerhalb der letzten 20 Tage verzweifacht.

