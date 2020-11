Leistungsstarkes und leichtes visuelles Werkzeug verbessert die Geschwindigkeit und Qualität komplexer Wartungs- und Bauarbeiten

IRVINE, Kalifornien, Nov. 18, 2020, einen in Italien ansässigen Entwickler von tragbaren Elektronik- und IoT-Geräten, bei der Entwicklung der Talens Holo A ugmented R eality- S mart -B rillen von Youbiqou unterstützt. Youbiquo nutzt das Lantronix Open-Q 626 Micro System on Module µSOM ) , das auf dem Qalcomm APQ8053-Pro System on Chip er die Fallstudie an.



"Mithilfe der einzigartigen Open-Q 626-Micro-SOM-Technologie von Lantronix konnten wir die Talens Holo Augmented Reality-Smart-Brillen entwickeln, mit der Techniker die Geschwindigkeit und Qualität der Arbeiten an komplexen Maschinen verbessern können", so Pietro Carratu, CEO von Youbiquo. "Mit dem Micro-SOM von Lantronix konnte das Design beschleunigt werden, so dass wir die Smart-Brillen schnell als echte Lösung auf den Markt bringen konnten."

Herausforderung: Konstruktion von komfortablen und funktionalen Augmented Reality-Smart-Brillen

Um wirklich effektiv zu sein, müssen Augmented-Reality-Smart-Brillen leicht sein und gleichzeitig die Aufgabe des Technikers und den Computer in das Sichtfeld bringen, während sie zur selben Zeit die Fernkommunikation ermöglichen.

Die Herausforderungen umfassten:

Einbau von Sensoren, Kamera und Mikrofon in die Brille

Verknüpfung mit der erforderlichen Rechenleistung auf dem Gerät

Bereitstellung einer drahtlosen Verbindung für die Fernkommunikation

Sicherstellung eines sicheren Startvorgangs, drahtloser Kommunikation und sicherer Updates

Schnelle Bereitstellung, um die Zeit bis zur Entwicklung und Vermarktung zu verkürzen



Lösung: Lantronix Open-Q 626 µSOM

Für die Entwicklung der Talens Holo Augmented Reality-Smart-Brillen haben sich die Youbiquo-Designer für das Lantronix Open-Q 626 µSOM entschieden, das in den Qualcomm APQ8053-Pro SoC-Prozessor von Qualcomm Technologies Inc. (QTI) integriert ist. Das Ergebnis lieferte das ideale Gleichgewicht zwischen fortschrittlicher Rechenleistung, Wärmeableitung, drahtloser Konnektivität und Energieeffizienz in einem kleinen, leichten Formfaktor für das Design der Smart-Brillen. Die integrierten Softwarelösungen umfassen 3D-Rendering, Computer Vision und die Verarbeitung natürlicher Sprache.

Ergebnisse: Smart-Brillen erhöhen die Geschwindigkeit und und verbessern die Qualität komplexer Arbeit

Mithilfe des Lantronix Open-Q 626 µSOM unterstützte das Entwicklungsteam von Lantronix die Entwickler von Youbiquo, das Design voranzutreiben und seine Talens Holo-Smart-Brillen schnell auf den Markt zu bringen. Mit den Smart-Brillen können Benutzer sich mithilfe der Fingerabdruckauthentifizierung sicher anmelden, Fotos aufnehmen und Daten in entfernten Datenbanken aufzeichnen, auf wichtige Dokumentationen in ihren Sichtfeldern zugreifen und Videokonferenzen aus der Ferne durchführen.

Zu den Vorteilen zählen:

Schnelle Erstellung eines marktreifen Prototyps

Verringerung der Gesamtentwicklungskosten

Einfache Anpassung der Funktionen

Schnellerer Weg zur Produktion und Vermarktung

Bereitstellung einer umfassenden, global zertifizierten Lösung auf den Markt



"Die Talens Holo Augmented Reality-Smart-Brillen von Youbiquo sind ein leistungsstarkes visuelles Werkzeug mit fortschrittlicher IoT-Technologie am Rande eines End-to-End-Systems", so Jonathan Shipman, Vice President of Strategy bei Lantronix. "Mit dem Open-Q 626 Micro-SOM und dem Entwicklungskit von Lantronix konnte das Team von Youbiquo schnell und kostengünstig einen marktreifen Prototyp bauen und eine global zertifizierte Lösung auf den Markt bringen."

Über das Lantronix Open-Q 626 µSOM und Open-Q 626 µSOM Entwicklungskit

Das direkt in der Produktion einsetzbare µSOM Lantronix Open-Q 626 basiert auf dem Qualcomm APQ8053-Pro SoC-Prozessor. Das Lantronix Open-Q 626 µSOM Entwicklungskit ist eine kostengünstige, funktionsreiche, kameraabgestimmte, exponierte Platinenplattform, die mit dem direkt in der Produktion einsetzbaren µSOM Open-Q 626 betrieben wird. Es ist ideal für die Evaluierung des Open-Q 626 µSOM sowie für die schnelle Entwicklung vernetzter Kamerageräte oder anderer eingebetteter Hochleistungsprodukte.

Über Lantronix

Lantronix, Inc. ist ein weltweiter Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS), Entwicklungsdiensten und Hardware für Edge-Computing, das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM). Mit Lantronix können die Kunden des Unternehmens zuverlässige und sichere Lösungen anbieten und gleichzeitig ihre Markteinführungszeit verkürzen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen den Betrieb erheblich, indem Kundenprojekte in richtigen Maßstab erstellt, entwickelt, bereitgestellt und verwaltet werden. Gleichzeitig bieten sie Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Das Service- und Produktportfolio von Lantronix richtet sich an jede Schicht des IoT-Stacks, einschließlich Sammeln, Verbinden, Berechnen, Steuern und Verstehen, und ermöglicht seinen Kunden die Bereitstellung erfolgreicher IoT- und REM-Lösungen. Die Services und Produkte von Lantronix bieten einen ganzheitlichen Ansatz, der auf die Bedürfnisse der Kunden des Unternehmens eingeht, indem eine SaaS-Verwaltungsplattform mit einer benutzerdefinierten Anwendungsentwicklung integriert wird, die auf externer und eingebetteter Hardware basiert und intelligentes Edge-Computing sowie sichere Kommunikation (verkabelt, WLAN und Mobilfunk), Standort- und Positionsverfolgung sowie Umgebungserfassung und -berichterstattung ermöglicht.

Mit drei Jahrzehnten nachweislicher Erfahrung in der Entwicklung robuster branchen- und kundenspezifischer Lösungen ist Lantronix ein Innovator, der es seinen Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, höhere Effizienz zu nutzen und die Möglichkeiten von IoT und REM zu nutzen. Die Lösungen von Lantronix werden in Millionen von Maschinen in Rechenzentren, Büros und an entfernten Standorten eingesetzt und bedienen eine Vielzahl von Branchen, darunter Energie, Landwirtschaft, Medizin, Sicherheit, Herstellung, Vertrieb, Transport, Einzelhandel, Finanzen, Umwelt, Infrastruktur und Regierungen.

