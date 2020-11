Das Unternehmen baut seine internationalen Partnerschaften, Lieferketten und Logistikoperationen weiter erfolgreich aus

NEW YORK, Nov. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves International Inc. ("Clever Leaves"), ein führender multinationaler Anlagenbetreiber und lizenzierter Hersteller von Cannabinoiden in pharmazeutischer Qualität, hat neueste Informationen über seine gegenwärtige internationale Präsenz vorgelegt, indem er den erfolgreichen Export von Cannabisprodukten in 14 verschiedene Länder und 5 Kontinente ab dem 4. Quartal 2020 bekannt gegeben hat. Die Produktpalette reicht von Rohstoffen, darunter aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API), bis hin zu halbfertigen Produkten, einschließlich White-Label-Produkten.



Das internationale Netzwerk von Clever Leaves verdeutlicht die Fähigkeit des Unternehmens, sowohl wichtige Partnerschaften mit Regulierungsbehörden und Regierungen einzugehen als auch pandemiebedingte Einbrüche in der Lieferkette zu bewältigen. In Übereinstimmung mit allen Cannabisvorschriften in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, wurde sein Produktportfolio nach Australien, Brasilien, Kanada, Chile, der Tschechischen Republik, Deutschland, Israel, in die Niederlande, nach Peru, Polen, Spanien, Südafrika, in das Vereinigte Königreich und in die Vereinigten Staaten exportiert.

"Der größte Teil der internationalen Cannabisindustrie funktioniert wie ein pharmazeutischer Vertriebskanal, der sowohl von einem Lieferanten wie Clever Leaves als auch von seinen Handelspartnern in der ganzen Welt erhebliche Zeit- und Schwerpunktinvestitionen erfordert. Erfolg hängt vom Manövrieren in zwar im Entstehen begriffenen, aber dennoch strengen Regulierungssystemen ab, und Geschäftsbeziehungen erfordern zu Beginn oftmals Lieferungen kleiner Chargen oder Proben und deren Validierung, bevor daraus größere Partnerschaften hervorgehen können. COVID-19 hat neue Herausforderungen mit sich gebracht, was die grundlegende Transportlogistik betrifft. Diese Meilensteine über unser gesamtes Exportnetzwerk hinweg stärken unsere Fähigkeit, unseren Geschäftspartnern und Patienten weltweit einen Mehrwert zu bieten", so Kyle Detwiler, CEO von Clever Leaves.

"Die Belastbarkeit, Professionalität und Kreativität in Zeiten von Rückschlägen waren entscheidend für den Erfolg unseres Teams, das in einer Zeit beispielloser logistischer Einschränkungen komplexe regulatorische Rahmenbedingungen meistern und die Termine unserer Kunden einhalten konnte. Darüber hinaus sind wir dankbar für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit lokalen Regulierungsbehörden und Logistikdienstleistern, die das gleiche Ziel verfolgen, Patienten hochwertige medizinische Cannabisprodukte zur Verfügung zu stellen, und die sich für die Förderung des globalen Cannabismarktes einsetzen", so Andrés Fajardo, President von Clever Leaves.

Das Unternehmen erhielt im Juli 2020 die EU-GMP-Zertifizierung für Cannabisextrakte und etablierte damit die Anlage von Clever Leaves in Kolumbien als ersten und einzigen Betrieb in Lateinamerika und als einen der wenigen Betriebe weltweit, der die EU-GMP-Zertifizierung erhielt. Mit der Zertifizierung, die im Allgemeinen für die Einfuhr medizinischer Cannabisprodukte in die Europäische Union erforderlich ist, kann Clever Leaves API sowie halbfertige und fertige Produkte herstellen und über pharmazeutische Vertriebskanäle vertreiben. Außerdem erhielt Clever Leaves im August 2020 in Portugal eine provisorische Lizenz von Infarmed, der portugiesischen Gesundheitsbehörde, die es Clever Leaves ermöglicht, getrocknete Blüten für medizinische und Forschungszwecke anzubauen, zu importieren und zu exportieren.

Clever Leaves gab vor Kurzem bekannt, dass es seine endgültige Vereinbarung mit Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (Nasdaq: SAMA, SAMAW und SAMAU) ("SAMA") geändert hat. Demnach wird eine neu gegründete Holdinggesellschaft, die Clever Leaves Holdings Inc. ("Holdco"), SAMA und Clever Leaves kaufen (der "Unternehmenszusammenschluss"). Der Abschluss dieser Transaktion wird für das vierte Quartal 2020 erwartet, und die Holdco wird voraussichtlich eine an der Nasdaq notierte Aktiengesellschaft, die unter dem Tickersymbol "CLVR" gehandelt wird.

Über Clever Leaves International Inc.

Clever Leaves ist ein multinationales Cannabisunternehmen, das sich der Einhaltung von Bundes- und Landesgesetzen verschrieben hat. Dabei liegt der Fokus auf ökologischer Nachhaltigkeit beim Anbau im großen Maßstab und der Verarbeitung in pharmazeutischer Qualität als Eckpfeiler seines weltweiten Cannabinoid-Geschäfts. Mit Betrieben und Investitionen in Kanada, Kolumbien, Deutschland, Portugal und den Vereinigten Staaten hat Clever Leaves ein effektives Vertriebsnetzwerk und einen globalen Fußabdruck geschaffen, dem Kapitaleffizienz und schnelles Wachstum zugrunde liegen. Ziel von Clever Leaves ist es, eines der branchenweit führenden globalen Cannabinoid-Unternehmen zu sein, das für seine Grundsätze, seine Beschäftigten und seine Leistung anerkannt wird, während es gleichzeitig eine gesündere weltweite Gemeinschaft fördert.

Über Schultze Special Purpose Acquisition Corp.

Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (Nasdaq: SAMA, SAMAW und SAMAU) ist eine Blankoscheck-Gesellschaft, die zu dem Zweck gegründet wurde, eine Fusion, einen Börsengang, einen Vermögenserwerb, einen Aktienkauf, eine Rekapitalisierung oder eine Umstrukturierung durchzuführen oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen oder Rechtsträgern einzugehen. SAMAs Sponsor ist eine Tochtergesellschaft von Schultze Asset Management, LP, einer 1998 gegründeten Vermögensverwaltungsgesellschaft für alternative Anlagen, die auf notleidende und ereignisgesteuerte Wertpapiere sowie Sondersituationen spezialisiert ist und seit ihrer Gründung über 3,2 Milliarden US-Dollar investiert hat, wobei sie eine beachtliche Erfolgsbilanz durch ihre aktive Anlagestrategie vorweisen kann. SAMA selbst wird von einem erfahrenen Team aus Betreibern und Investoren unterstützt, die eine starke Erfolgsbilanz bei der Schaffung von erheblichem Wert in öffentlichen und privaten Unternehmen vorweisen können.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

In Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss hat Holdco eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die "Registrierungserklärung") bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht, die einen Prospekt in Bezug auf die im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses von der Holdco auszugebenden Wertpapiere umfasst, sowie ein Proxy Statement in Bezug auf die Aktionärsversammlung von SAMA, bei der die Aktionäre von SAMA gebeten werden, über den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss abzustimmen. SAMA, Clever Leaves und Holdco fordert Anleger, Aktionäre und andere interessierte Personen dringend auf, die Registrierungserklärung, einschließlich des darin enthaltenen Proxy Statement/Prospekts sowie andere bei der SEC eingereichte Dokumente zu lesen, da diese Dokumente wichtige Informationen über den Unternehmenszusammenschluss enthalten. Nachdem die Registrierungserklärung von der SEC für wirksam erklärt wurde, wird den Aktionären von SAMA ab einem für die Abstimmung über den Unternehmenszusammenschluss festzulegenden Stichtag ein endgültiges Proxy Statement/endgültiger Prospekt zugeschickt. Die Aktionäre von SAMA können zudem kostenlos eine Kopie dieser Dokumente erhalten, indem sie eine Anfrage richten an: Schultze Special Purpose Acquisition Corp, 800 Westchester Avenue, Suite 632, Rye Brook, New York 10573; E-Mail: sdu@samco.net. Diese Dokumente können, sobald sie verfügbar sind, auch kostenlos auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) abgerufen werden.

Beteiligte an der Bewerbung um Stimmrechtsvollmachten

SAMA, Clever Leaves, Holdco und ihre jeweiligen Geschäftsführungsverantwortlichen, leitenden Angestellten sowie andere Mitglieder ihres Managements und ihrer Belegschaft können gemäß den SEC-Regeln als Beteiligte an der Bewerbung um Stimmrechtsvollmachten von SAMA-Aktionären im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden. Informationen bezüglich der Personen, die gemäß den SEC-Regeln als Beteiligte an der Bewerbung um Stimmrechtsvollmachten bei SAMAs Aktionären in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss gelten können, sind im Proxy Statement/Prospekt aufgeführt, das/der in der Registrierungserklärung enthalten ist, und werden auch im endgültigen Proxy Statement/Prospekt für den Unternehmenszusammenschluss enthalten sein, sobald verfügbar. Informationen bezüglich der Interessen der Beteiligten von SAMA und Clever Leaves an der Bewerbung um Stimmrechtsvollmachten, die sich in einigen Fällen generell von jenen der Aktionäre von SAMA und Clever Leaves unterscheiden können, sind ebenfalls im Proxy Statement/Prospekt aufgeführt, das/der in der Registrierungserklärung enthalten ist, und werden auch im endgültigen Proxy Statement/Prospekt für den Unternehmenszusammenschluss enthalten sein, sobald verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, und durch die Wörter "schätzen", "projizieren", "erwarten", "antizipieren", "prognostizieren", "planen", "beabsichtigen", "glauben", "anstreben", "können", "werden", "sollten", "zukünftig", "vorschlagen" und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die verneinenden Versionen dieser Wörter bzw. Ausdrücke) identifiziert werden können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktor, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem folgende: die Unfähigkeit von SAMA und Clever Leaves, die durch den Unternehmenszusammenschluss in Betracht gezogenen Transaktionen durchzuführen; Angelegenheiten, die von den Parteien entdeckt werden, während sie ihre Sorgfaltsprüfung der jeweils anderen Partei durchführen; die Unfähigkeit, die voraussichtlichen Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, die unter anderem durch die Höhe der nach Rückgaben durch SAMA-Aktionäre verfügbaren Barmittel und die Möglichkeit, die Privatplatzierung bei bestimmten institutionellen Anlegern abzuschließen, beeinflusst werden können; die Fähigkeit, die Notierungsstandards der Nasdaq nach der Vollendung des Unternehmenszusammenschlusses zu erfüllen; Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss; Erwartungen in Bezug auf die zukünftige betriebliche und finanzielle Leistung und das Wachstum, darunter der Zeitpunkt, zu dem der Cashflow von Clever Leaves oder Holdco positiv wird; der Zeitpunkt des Abschlusses des Unternehmenszusammenschlusses; die Fähigkeit von Clever Leaves, seine Geschäftspläne und -Strategie durchzuführen und aufsichtsrechtliche Genehmigungen zu erhalten; mögliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien; weltweite wirtschaftliche Bedingungen; geopolitische Ereignisse, Naturkatastrophen, höhere Gewalt und Pandemien, insbesondere die wirtschaftlichen und betrieblichen Unterbrechungen und andere Auswirkungen von COVID-19; behördliche Auflagen und deren Änderungen; Zugang zu zusätzlichen Finanzmitteln; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die bisweilen in den bei der SEC eingereichten Anträgen aufgeführt werden. Weitere Faktoren umfassen die Möglichkeit, dass die vorgeschlagene Transaktion nicht zum Abschluss kommt, unter anderem aufgrund des Unvermögens, die erforderliche Genehmigung durch die Wertpapierinhaber zu erhalten, oder des Unvermögens, andere Abschlussbedingungen zu erfüllen. Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht abschließend. Zusätzliche Informationen, die diese und andere Risikofaktoren betreffen, sind in der Registrierungserklärung, einschließlich des darin enthaltenen Proxy Statement/Prospekts, enthalten. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen bezüglich SAMA, Clever Leaves oder Holdco, der hierin beschriebenen Transaktionen oder anderer Angelegenheiten, die auf SAMA, Clever Leaves, Holdco oder eine in ihrem Namen handelnde Person zurückzuführen sind, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich den obigen Warnhinweisen. Wir warnen die Leserinnen und Leser davor, sich über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt gelten, zu dem sie getroffen werden. SAMA, Clever Leaves und Holdco lehnen jeweils ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder Zusicherung ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung ihrer diesbezüglichen Erwartungen oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine Aussage beruht, widerzuspiegeln.

Pressekontakte:

McKenna Miller

KCSA Strategic Communications

+1347-487-6197

mmiller@kcsa.com

Diana Sigüenza

Strategic Communications Director

+573102368830

Diana.siguenza@cleverleaves.com