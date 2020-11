Breaking News! Relay Medical: Die Sportelite setzt auf diese Covid-19-Schnelltest-Technologie!

Anzeige / Werbung

Die jetzt von Relay Medical (WKN: A2JQR0) bekannt gegebene Entwicklung ist wie ein Ritterschlag und sollte sowohl in der Fachwelt als auch an der Börse Beachtung finden. Ich sehe diese Technologie als effektiven Schlüssel, um die Pandemie einzudämmen, gerade jetzt, wo Länder beginnen, die gesamte Bevölkerung zu testen (Slowakei, Österreich).

Erst vor kurzem ließ man schon eine echte Bombe platzen: Relay Medical & Fio Announces Over $500,000 CAD in Contracts for Fionet Mobile COVID-19 Testing & Tracking Platform; Provides Operational Update

Die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., gab eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministeriums von Meru County über 500.000 CAD bekannt. In zehn Kliniken wird der Fionet-Patientenmanager den gesamten Testablauf, von der Patientenerfassung über die Testung bis hin zur Medikation, erfassen, dokumentieren und zentral abspeichern.

Heute verkündet man den ersten Einsatz des Covid-19-Schnelltest-Auswertungs- und Erfassungssystems im Stammland Kanada:

RELAY MEDICAL & FIO TO BRING FIONET MOBILE COVID-19 TESTING & TRACKING PLATFORM TO PRIVATE SCHOOL CAMPUS AND HOCKEY RINK IN THE GREATER TORONTO AREA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corporation bilden zusammen die Fionet Rapid Response Group ("FRR "). Diese hat eine Vereinbarung mit der King Heights Academy und Paramount Ice im Großraum Toronto unterzeichnet, um die mobile Test- und Verfolgungsplattform Fionet COVID-19 für Piloteinsätze in ihre Einrichtungen zu verwenden.

Die King Heights Academy hat FRR beauftragt, bei der Bereitstellung von Technologien, Diensten und Protokollen für eine sicherere Teilnahme am Lehrplan an ihren Standorten zu helfen. Paramount Ice verfolgt proaktiv mögliche Lösungen zur Verbesserung der Protokolle für eine sicherere Teilnahme an Aktivitäten ihrer Hockeyeisbahn-Standorten.

Quelle: King Heights Academy

Das Fionet-System in Kombination mit zugelassenen Lateral Flow-Schnelltests (RDTs) bietet eine vollständige COVID-19-Community-Screening- und Überwachungslösung, bei welcher mit einem Gerät 20 bis 40 Personen pro Stunde mit laborbasierter Äquivalenz effektiv getestet werden können.

"Wir freuen uns sehr, mit Fio und Relay zusammenzuarbeiten, um Covid-19-Screening an unseren Schulen und Hockeybahnen über die Fionet-Plattform durchzuführen. Vor Covid haben wir eine halbe Million Besucher gesehen und jetzt sind wir auf einem Bruchteil dieses Niveaus. Wir möchten proaktiv sein und alles tun, um unsere Schüler, Mitarbeiter und Mitglieder zu schützen, damit jeder wieder zu einem Anschein eines normalen Lebens zurückkehren kann, und dies erfordert weitere Tests." - Dave Yarmus, CEO der King Heights Academy

FRR verhandelt derzeit mit mehreren anderen führenden Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt, Fionet einzusetzen, um Schnelltestprogramme für COVID-19 und andere Infektionskrankheiten zu unterstützen. QUELLE: AKTUELLE PRESSEMELDUNG

NEWS-FAZIT:

Die exklusive Privatschule King Hights Academy setzt jetzt auf die Fionet-Lösung, um den Schülern einen sicheren Schulbesuch gewährleisten zu können. Auf der Homepage der Schule liest man folgendes:

Die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Kinder sind unsere Priorität. Zu Beginn des neuen Schuljahres hat das Team der King Heights Academy fleißig daran gearbeitet, einen Plan aufzustellen, um unseren Schülern und Mitarbeitern eine sichere Rückkehr in die Schule zu gewährleisten. Unsere Planung basiert auf der kritischen Notwendigkeit, das Risiko einer COVID-19-Übertragung zu verringern und gleichzeitig das allgemeine körperliche, soziale und geistige Wohlbefinden der Schüler zu fördern.

Aufgrund der explodierenden Fallzahlen in Kanada muss die Schule ihre Strategie verschärfen und bedient sich dabei Fionet, um die zahlreichen Tests, die wohl in den nächsten Wochen und Monaten durchgeführt werden, auszuwerten und zu katalogisieren,.

Es geht hier gar nicht so sehr um den Auftragswert, sondern vielmehr um das Prestige, in einer solchen Einrichtung zum Einsatz zu kommen, dort wo die künftige Sportelite Kanadas ausgebildet werden soll.

Relay Medical ist für mich eine zusehends größer werdende Mehrfachchance, um aus der Covid-19-Misere, die uns alle auf die Nerven geht, sogar überdimensionalen Profit zu ziehen! HELMUT POLLINGER

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, so dass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

FIONET FÜR COVID-19-TESTS

Fionet wurde schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.

Die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen von RDT-Tests, wie sie Fio Rapid Response Group (Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0)) bietet, ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien als auch Epidemien jeglicher Art und schließt zugleich menschliche Erfassungsfehler aus!