Düsseldorf (ots) - Die Infektiologin Marylyn Addo fordert die Politik auf, die Schulen auch im Winter offenzuhalten. "Wichtig ist es meiner Meinung nach, dass wir versuchen, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten. Schulen sind systemrelevant, wir dürfen die Kinder nicht um ihre Chancen bringen", sagte Addo der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag).



Die Hamburger Professorin betonte: "Es gibt zwar auch an Schulen Infektionen, aber die Lage ist bislang beherrschbar." Die Hygienekonzepte müssten so optimal wie möglich gestaltet werden, um den Schulbetrieb sicher zu ermöglichen.



