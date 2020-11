Das Softwareunternehmen American Software Inc. (ISIN: US0296831094, NASDAQ: AMSWA) kündigt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,11 US-Dollar je Aktie an. Die Auszahlung erfolgt am 19. Februar 2021 (Record date: 5. Februar 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 0,44 US-Dollar zur Auszahlung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 16,965 US-Dollar (Stand: 18. November 2020) bei 2,59 Prozent. ...

