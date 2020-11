"Zu Hause, mehr als uns lieb ist, verbringen wir 2020 in den eigenen vier Wänden. Und das schafft offenbar den nötigen Horizont, die eigene Wohnsituation kritisch zu überdenken."Es ist wieder Home Office angesagt. Bei sehr vielen von uns wahrscheinlich. Und was schon im Lockdown während des Frühlings zu nerven begann, kommt uns nun wieder in Erinnerung, wo wir zu Hause sitzen. Dass es an etwas fehlt. Kein Balkon, keine Terrasse heisst leider keine schnelle Brise Frischluft schnappen zu können. Auf Dauer wäre ein zusätzliches Zimmer vielleicht auch nicht das Dümmste.

