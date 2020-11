Köln (ots) - Diese Show erfordert Mut! 16 Prominente - acht Frauen und acht Männer - stellen sich bei "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" der größten Herausforderung ihres Lebens. Sie sagen dem Krebs den Kampf an - und gehen dafür bis zum Äußersten: In zwei stilvoll inszenierten Shows, begleitet von Guido Maria Kretschmer, lassen sie vor einem Millionenpublikum die Hüllen fallen. Ihre Botschaft: Wer sich auszieht, kann sein Leben retten.Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. Früh entdeckt, sind die Überlebenschancen bei Brust-, Hoden- und Prostatakrebs gut. Unter dem Motto "Stars gegen Krebs" wollen deshalb je acht Frauen und acht Männer, für die Bühnenshow gecoacht von Motsi Mabuse (Frauen) und Joachim Llambi (Männer), in zwei getrennten Shows auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen. Die Dreharbeiten zum neuen Showhighlight, das VOX im Frühjahr 2021 zeigen wird, haben bereits begonnen."Es geht um dein Leben, deine Gesundheit, deine Zukunft!"Das sind die 16 Prominenten, die bei "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" antreten:Sängerin & Moderatorin Stefanie Hertel: "Ich lasse die Hüllen fallen, das erfordert Mut. Seien auch Sie mutig - gehen Sie zur Krebsvorsorge!"Moderatorin Ulla Kock am Brink: "Ich habe ziemlich Angst, weil ich mich nackig machen muss und schiebe Prävention auch gerne mal auf, aber damit ist jetzt Schluss: Damit Leute nicht die Riesenlücke hinterlassen, die betroffene Freunde und Verwandte durch die Krankheit schon in meinem Leben hinterlassen haben ..."Model, Moderatorin & Schauspielerin Mirja Du Mont: "Es ist ganz ganz wichtig, dass wir viele Frauen durch unsere Strip-Einlage dazu bewegen können, zur Vorsorge zu gehen."Schauspielerin Mimi Fiedler: "Ich ziehe blank, weil ich dieser heimtückischen Krankheit den Kampf ansagen will!"Ehemalige Profifußballerin Nadine Angerer: "Ich mache mich leidenschaftlich gerne nackig, weil ich dankbar bin, dass meine Mutter und meine Tante noch am Leben sind, weil sie rechtzeitig zur Krebsvorsorge gegangen sind!"Artistin & "Let's Dance" Siegerin 2020 Lili Paul-Roncalli: "Ich lasse die Hüllen fallen, weil ich der tückischen Krankheit Krebs den Kampf ansagen möchte."Model, Moderatorin & Schauspielerin Elena Carriére: "Ich mache mich nackig, denn ich weiß, wie wichtig Krebsvorsorge ist. Ich liebe die Message, die die Show vermittelt. Es geht um dein Leben, deine Gesundheit, deine Zukunft!"Schriftstellerin & Bestseller-Autorin Nicole Staudinger: "Ich mach' mich nackig, weil ich weiß, wie wichtig Früherkennung ist: Ich bin der lebendige Beweis, dass rechtzeitiges zum Arzt gehen Leben retten kann!"Schauspieler Thorsten Nindel: "Ich bin bei dieser wunderbaren Show dabei, weil ich Vorsorge für unfassbar wichtig halte!"Schauspieler, Sänger, Moderator & Unternehmer Jimi Blue Ochsenknecht: "Ich bin dabei, weil ich einen Bekannten an Prostatakrebs verloren habe und die Vorsorge auch bei jungen Männern schon sehr sehr wichtig und Krebs eben Scheisse ist!"Ex-Fußballprofi Marco Russ: "Ich bin dabei, weil ich am eigenen Leib erfahren musste, wie es ist, von heute auf morgen mit dem Thema Krebs umzugehen. Meine Botschaft ist zu zeigen, wie wichtig es als Mann ist, früh zur Vorsorge zu gehen. Die Angst davor zu nehmen und sich so viel Zeit für seinen eigenen Körper zu nehmen."Komiker Faisal Kawusi: "Ich als Comedian lasse die Hüllen fallen, weil ich Menschen dazu inspirieren möchte, auch die Hüllen fallen zu lassen und zur Krebsvorsorge zu gehen. Ich freu' mich sehr auf das Ganze!"Moderator & Schauspieler Jochen Schropp: "Ich finde es superwichtig, dass man darüber spricht. Wenn wir hiermit Leute aufrütteln können und sie vielleicht zum Arzt gehen, dann ist das doch wirklich was Gutes. Ich freu mich aufs Ausziehen ..."Autor und Comedian Bastian Bielendorfer: "Ich halte das Aufmerksam machen darauf, dass man Krebsvorsorge betreiben sollte, auch schon in meinem Alter, für extrem wichtig. Deshalb bin ich dabei und überwinde sogar meinen größten Schweinehund - mich auszuziehen."Ex-Handball-Spieler & PUR-Manager Uli Roth: "Ich war vor über zehn Jahren selbst betroffen, mit meinem Zwillingsbruder Michael. Prostatakrebs. Seither setzen wir uns dafür ein, junge Männer zum Urologen zu bewegen, um den heimtückischen Prostatakrebs früh zu erkennen und so heilen zu können."Ex-Turner Philipp Boy: "Ich lasse die Hüllen fallen, weil ich junge Menschen dazu animieren möchte, sensibler mit dem Thema Krebs umzugehen: Dass es kein Tabu-Thema mehr und ganz normal ist, schon frühzeitig zur Vorsorge zu gehen."Auf ihrer intimen und emotionalen Reise in Auseinandersetzung mit der Krankheit und ihrem eigenen Körper teilen die Prominenten ihre persönlichen Geschichten. Ob Freunde, Familie, Bekannte oder selbst betroffen, sie alle haben Berührungspunkte mit dem Thema Krebs. Die Haltung der Stars ist deshalb klar: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen können, könnt ihr das vor eurem Arzt erst Recht!DKMS LIFE-Botschafter Guido Maria Kretschmer führt durch die beiden Shows. Seine Motivation: "Ich will, dass Frauen und Männer motiviert sind, regelmäßig zur Krebsvorsorge zu gehen". Die "Let's Dance" Stars Joachim Llambi und Motsi Mabuse bereiten die Prominenten in intensiven Trainingseinheiten auf ihre einzigartige und spektakuläre Mission vor. Welche Prominenten haben bis zur großen Show Mut, um Mut zu machen? Wie weit werden sie wirklich gehen? Und wer zeigt tatsächlich alles, um Leben zu retten?"Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" wird produziert von Seapoint Productions GmbH & Co. KG und basiert auf dem UK-Erfolgsformat und Emmy-Gewinner "The Real Full Monty". 