Nachdem der Bitcoin am frühen Mittwochmorgen bei 18.394 Dollar den höchsten Stand seit Dezember 2017 erreicht hat, ist er seitdem um fast 1.000 Dollar bis in den Bereich von 17.400 Dollar zurückgekommen. Nach dem kräftigen Kursanstieg der letzten Tage ist die Verschnaufpause allerdings kein Beinbruch und der Aufwärtstrend trotzdem intakt. Daten aus dem Bitcoin-Netzwerk deuten darauf hin, dass es bislang vor allem große Investoren - sogenannte "Whales" (Wale) waren, die in den letzten Wochen massiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...