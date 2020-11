Flensburg (ots) - Die wohl schwarz-weißeste Woche des Jahres steht bevor. Ihr Höhepunkt ist auch in diesem Jahr bei vielen Händlern der Black Friday Sale. Weil die Liebe aber weder schwarz noch weiß ist, sondern bunt, startet ORION ab dem 23. November in eine Love Week mit ganz bunten Deals und Angeboten.Wir von ORION wollen mit unseren Love Deals einmal mehr zeigen, dass es viele Arten gibt zu lieben. Und zu spielen. "Lieb doch wie du willst" lautet das Motto - nicht nur in dieser ganz besonderen Woche im Jahr. Dazu zählt bekanntermaßen auch die Liebe zu sich selbst.ORION möchte mit den Love Deals aber nicht nur seinen Kund*innen etwas Gutes tun. Wir denken an alle Frauen und möchten dazu beitragen, dass möglichst viele von der wichtigen Bedeutung der Brustkrebs-Früherkennung erfahren. Deshalb spenden wir von jedem verkauften pinken Lovetoy in der Love Week einen Euro an Pink Ribbon. Deren tägliches Handeln ist von der Krankheit Brustkrebs geprägt, gleichermaßen aber auch von viel Freude und zwischenmenschlicher Wärme. Und gerade die Freude und die zwischenmenschliche Nähe sind nicht nur ein wichtiger Baustein im Umgang mit Brustkrebs, sondern auch im Leben und in der Liebe selbst. Genau deshalb liegt es ORION besonders am Herzen, die Kampagne mit einer Spende zu unterstützen.Pressekontakt:ORION Versand GmbH & Co. KGSusanne GahrSchäferweg 1424941 FlensburgTel.: +49 (0) 461 50 40 265sgahr@orion.dewww.orion.euwww.orion.deOriginal-Content von: ORION Versand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69141/4768602