ROUNDUP 3: Thyssenkrupp verschärft Sparkurs - 11 000 Stellen fallen weg

ESSEN - Deutschlands führender Stahlhersteller Thyssenkrupp reagiert mit dem größten Sparprogramm seiner Unternehmensgeschichte auf die immensen Verluste im abgelaufenen Geschäftsjahr. Statt der bisher geplanten 6000 Stellen sollen insgesamt 11 000 Arbeitsplätze gestrichen werden, wie der Industriekonzern am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz mitteilte. Das ist mehr als jeder zehnte Arbeitsplatz im Unternehmen. Der Stellenabbau wird vor allem die deutschen Standorte treffen, wo 7000 Jobs zur Disposition stehen oder bereits gestrichen wurden.

Triebwerksbauer MTU erwartet jahrelange Neustartphase - Aktie unter Druck

MÜNCHEN - Der Münchner Triebwerksbauer MTU rechnet nach dem Umsatzeinbruch in der Corona-Krise erst in einigen Jahren wieder mit kräftigem Wachstum. "Wir sehen die nächsten Jahre als eine Phase des Neustarts, in der wir unsere Technologieführerschaft, Innovationskraft und Flexibilität zum Ausbau unserer guten Ausgangsposition nutzen, um ab 2024 wieder überproportional am Wachstum der Branche teilzuhaben", sagte Vorstandschef Reiner Winkler bei einer Analystenveranstaltung am Donnerstag in München. Allerdings erwartet er auch für das kommende Jahr wieder steigende Erlöse. Die im Dax gelistete MTU-Aktie sackte nach den Nachrichten um bis zu drei Prozent ab.

Ex-Wirecard-Chef: Kein unlauteres Verhalten von Aufsicht und Politik

BERLIN - Der frühere Chef des Skandalunternehmens Wirecard , Markus Braun, sieht kein unlauteres Verhalten von Behörden und Politik im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal. Er habe "zu keiner Zeit Feststellungen getroffen oder Hinweise erhalten, dass sich Behörden, Aufsichtsstellen oder Politiker nicht korrekt, pflichtwidrig oder in irgendeiner Form unlauter verhalten hätten", sagte Braun am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags. Das gelte auch für den Aufsichtsrat als Kontrollorgan und für die Wirtschaftsprüfer.

ROUNDUP: Kion plant Kapitalerhöhung für Schuldenabbau - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Der Gabelstapler-Hersteller Kion will mit frischem Geld von Aktionären seinen Schuldenberg abbauen und nach der Corona-Krise wieder auf Wachstum schalten. Die Ausgabe von gut 13 Millionen Aktien könnte Kion viele hundert Millionen Euro einbringen. Der Vorstand hofft laut Angaben vom Mittwochabend, dass der Konzern dadurch die Kreditlinie kündigen kann, die er sich im Mai von der staatlichen Förderbank KfW und anderen Banken wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie gesichert hatte.

ROUNDUP: Veranstaltungsverbot drückt CTS Eventim in rote Zahlen - Aktie schwach

MÜNCHEN - Verbote für Großveranstaltungen in der Corona-Krise setzen dem Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim schwer zu. Denn die fehlenden Einnahmen aus Festivals machen sich deutlich in der am Donnerstag vorgestellten Bilanz für die ersten neun Monate bemerkbar. Verlust und Umsatzrückgang kamen bei den Anlegern nicht gut an.

Nasdaq OMX verstärkt sich mit Zukauf beim Thema Finanzkriminalität

NEW YORK - Der Börsenbetreiber Nasdaq OMX will die US-Firma Verafin kaufen. Verafin ist unter anderem spezialisiert auf die softwaregestützte Überwachung von Finanzdienstleistungen mit Blick auf die Entdeckung von kriminellen Aktivitäten und die Einhaltung von regulatorischen Auflagen. Der Kaufpreis über 2,75 Milliarden US-Dollar werde in bar bezahlt, teilte Nasdaq OMX am Donnerstag in New York mit. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2021 erwartet. Verafin wurde 2003 gegründet und hat den Angaben zufolge über 2000 Kunden aus dem Finanzbereich.

US-Kaufhaus-Ikone Macy's schreibt weiter rote Zahlen



NEW YORK - Die kriselnde US-Kaufhauskette Macy's leidet weiter stark unter der Corona-Pandemie. In den drei Monaten bis Ende Oktober machte der Shopping-Riese nach eigenen Angaben vom Donnerstag einen Verlust von 91 Millionen Dollar (77 Mio Euro). Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 4,0 Milliarden Dollar, der flächenbereinigte Absatz ging um über 20 Prozent zurück. Die Aktie fiel vorbörslich zunächst um rund vier Prozent. Ein Lichtblick war indes mit einem Verkaufsplus von 27 Prozent das Online-Geschäft.



Weitere Meldungen



-Großbritannien kündigt höchste Militärausgaben seit 30 Jahren an -Knorr-Bremse erholt sich im dritten Quartal

-ABB stellt drei Unternehmensteile ins Schaufenster

-Cevian fordert größere Anstrengungen bei Thyssenkrupp -Fluggesellschaft Norwegian beantragt Gläubigerschutz in Irland -ABB passt Finanzziele leicht an

-US-Airlines fordern erneut Staatshilfen - Brief an US-Kongress -Mischkonzern Bouygues blickt optimistischer auf Telekomgeschäft -Nvidia mit Umsatzsprung dank Rechenzentren und Grafikkarten -ROUNDUP/Senator: Verstöße gegen Berliner Mietendeckel halten sich in Grenzen -ROUNDUP/Allianz: Cyber-Erpressung verursacht immer höhere Schäden -BMW baut sein Stammwerk für E-Autos um

-ROUNDUP: Trotz Milliarden für EEG-Umlage bleibt der Strompreis hoch -Eurofighter-Partner bieten Schweiz bei Auftrag große Kooperation -Studie: Verbraucher sorgen sich um lokalen Handel und kaufen online -Mifa-Nachfolger erneut pleite: Radbauer Sachsenring Bike insolvent -Watzke: Verlust bei Borussia Dortmund könnte noch höher ausfallen -Fünfmal so viel Windstrom bis 2030: Neue EU-Strategie vorgestellt -ROUNDUP: Baumaschinenhersteller Wacker Neuson verliert die Hälfte des Vorstands -Justizministerin Lambrecht kündigt Schutz von Hinweisgebern an -ROUNDUP: Berlins Koalition nennt Mietendeckel 'Erfolgsmodell' -Timmermans verteidigt Pläne für harte Abgasnorm Euro 7 -Kartellamt genehmigt Zusammenschluss von Thalia und Osiander -Watzke: Qualität eines Trainers wird nicht an Titeln gemessen -Weniger Nachfrage nach Toilettenpapier im Teil-Lockdown -Dänemark führt regionales Modell für Reisebeschränkungen ein°

