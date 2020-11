DJ Altmaier: EU-Offshore-Strategie ist Startschuss für weitere Beratungen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat den Vorstoß der EU-Kommission gelobt, der die Rahmenbedingungen für Offshore-Wind-Projekte und insbesondere für grenzüberschreitende Projekte verbessern will. Die neue EU-Offshore-Strategie sei ein Startschuss für weitere Beratungen über einen koordinierten Ausbau der erneuerbaren Energie auf der See.

"Offshore-Wind und grenzüberschreitende Projekte können eine zentrale Rolle spielen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Europa und sind deshalb auch ein Schwerpunkt der deutschen Ratspräsidentschaft", so Altmaier. Es bedürfe insbesondere Regelungen, die sicherstellten, dass der Windstrom aus den grenzüberschreitenden Projekten effektiv in den Markt integriert und abtransportiert werden können. "Hier liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Die heute von der EU-Kommission vorgelegte Offshore-Strategie ist ein guter Startschuss für die weitere Diskussion", so Altmaier.

Zuvor hat die Europäische Kommission ihre Strategie vorgestellt, nach der bis 2050 etwa 300 Gigawatt an Offshore-Windenergieanlagen und 40 Gigawatt an anderen Offshore-Erneuerbaren-Technologien in europäischen Gewässern installiert sein müssten, um das Ziel einer klimaneutralen EU im Jahr 2050 zu erreichen. Die Kommission schlug eine bessere Koordinierung der Mitgliedstaaten bei der Planung von Flächen und Netzen für Offshore-Wind vor. Geplant sind auch die Förderung von Forschung und Entwicklung, der Aufbau von europäischen Wertschöpfungsketten und eine bessere Kosten-Nutzenverteilung bei grenzüberschreitenden Projekten.

