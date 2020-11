Auch in der Coronakrise erhöhen sich die Preise auf dem Wohnungsmarkt ungebremst. "In der Covid-Zeit sind steigende Mieten und sinkende Einkommen das spannende Bild im Augenblick", fasste der Obmann des Österreichischen Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV), Bernd Rießland, die aktuelle Situation zusammen. "Nach wie vor haben wir in den Landeshauptstädten die größte Nachfrage und Preissteigerung." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...