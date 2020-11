Uniqa International-Vorstand Wolfgang Kindl hat Aktien erworben, und zwar am heutigen Tag insgesamt 4000 Stück zu je 5,98 Euro. In Summe also um knapp 24.000 Euro, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Auch Uniqa-Vorstand Kurt Svoboda hat heute zugekauft, und zwar 1700 Aktien zu je 6,0 Euro. CEO Andreas Brandstetter hat sich heute 34.188 Stück zu je 6,0 Euro ins Depot gelegt.

