Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der Höhenflug bei den Renditen der T-Notes und der Bunds hat nicht lange angehalten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die zehnjährigen T-Notes-Renditen, die auf die 1%-Marke zumarschiert seien, seien wieder deutlich gefallen und lägen derzeit bei 0,85%. Die korrespondierenden Bunds würden jetzt bei -0,56% rentieren, nachdem man kurzzeitig den Eindruck gehabt habe, -0,40% würde überschritten werden. Schuld daran sei mal wieder Corona. In den USA würden sich mittlerweile 331 Personen auf 100.000 Einwohner pro Tag infizieren. Insgesamt seien das täglich über 150.000 Neuinfektionen. In Europa finde zwar in den meisten Ländern kein exponentielles Wachstum der Neuinfektionen mehr statt. Allerdings würden angesichts einer tatsächlichen oder absehbaren Überlastung von Krankenhäusern die Shutdown-Maßnahmen verschärft. ...

