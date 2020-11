Straubing (ots) - Gewiss ist eine möglichst CO2-arme Energieversorgung nicht zum Nulltarif zu haben. Dass es aber so teuer wird und dies noch nicht alles ist, dafür ist eine Energiepolitik verantwortlich, die es vom Anfang weg an Abstimmung hat fehlen lassen und eine viel zu großzügige Subventionsmaschinerie in Szene gesetzt hat. Erstaunlich, wie gelassen dies die Bürger hinnehmen.



