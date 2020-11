Die jüngsten Bewegungen im Won (KRW) seien übertrieben, sagte der südkoreanische Finanzminister Hong Nam-ki am Donnerstag. Er fügte hinzu, dass sie "weiterhin Schritte unternehmen werden, um den Währungsmarkt zu stabilisieren". Unterdessen soll die Bank of Korea (BOK) am Donnerstag US-Dollar gekauft haben, um die Aufwertung des Won einzudämmen, berichtete ...

