CSC, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Geschäfts-, Rechts-, Steuer- und Domainsicherheit, meldete, dass sich Dan Fisher, der auf über 35 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Trust zurückschaut, seiner GFM-Abteilung (Global Financial Markets) angeschlossen hat, um die hundertprozentige Tochtergesellschaft von CSC, Delaware Trust Company, zu leiten. In seiner neuen Rolle wird Fisher das Boutique-Dienstleistungsangebot von CSC in den Bereichen U.S. Capital Markets, Trust and Agency und Independent Director für einen breiten Kundenstamm, einschließlich alternative Vermögensverwalter und Kapitalmarktteilnehmer, beaufsichtigen und weiter ausbauen.

"Ich freue mich sehr, mich dem wachsenden CSC-Team anzuschließen", sagte Fisher. "Delaware Trust ist seit jeher dienstleistungsorientiert und schafft dabei maßgeschneiderte Lösungen, um den einzigartigen Bedürfnissen jedes Kunden nachzukommen. Wir werden auf dieser Grundlage aufbauen, indem wir unsere Dienstleistungen erweitern, um den Umfang unseres Angebots für Kunden zu vergrößern, während wir weiterhin das hohe Kompetenz- und Supportniveau halten, das sie sich erwarten."

Neben dem besonderen Augenmerk für die Unternehmensentwicklung und den Ausbau der Dienstleistungen für Delaware Trust wird Fisher dabei helfen, das globale Angebot von CSC zu koordinieren, um einen reibungslosen grenzüberschreitenden Service sicherzustellen. Er wird John Herbert, President of Global Financial Markets bei CSC und President und CEO von Delaware Trust, berichten.

"Wir freuen uns, dass Dan unser US-Team leiten wird", sagt Hebert. "Er ist eine bewährte und anerkannte Führungspersönlichkeit im Bereich Banking- und Finanzdienstleistungen, da er sich entlang einer Reihe von nationalen und internationalen Stellen im Breich Corporate Trust und Agency während seiner Beschäftigungsdauer in der Industrie hochgearbeitet hat. Dans umfangreiches Wissen, seine starke Erfolgsbilanz und sein tiefes Verständnis unserer Kunden und Märkte machen ihn zur idealen Person, um das Wachstum unseres Unternehmens weiter voranzutreiben."

Bevor er zu CSC stieß, war Fisher als Executive Vice-President bei GLAS Americas und GLAS Trust Company von New York tätig. Er etablierte und leitete während dieser Zeit ihr US-Geschäft. Vor GLAS war er für Wilmington Trust Company in New York und London tätig, wo er als CEO und Executive Managing Director für die Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich, Irland, Luxemburg, Deutschland, den Niederlanden und den Kaimaninseln zuständig war. Er führte zudem den Vorsitz während der Gründung der Law Debenture Trust Company von New York und arbeitete davor im Zahlungsverzug- und Insolvenzbereich der US Bank.

CSC ist ein führender Anbieter von spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für alternative Vermögensverwalter einer Reihe von Fond-Strategien, Kapitalmarktteilnehmer in sowohl öffentlichen als auch privaten Märkten und Unternehmen, die Unterstützung im Bereich Treuhand sowie Governance benötigen. Das Unternehmen ist ein standhafter Partner für 90% der Fortune 500, nahezu 10.000 Kanzleien und mehr als 3.000 Finanzinstitutionen. CSC-Fachleute im Bereich Global Financial Markets sind in den entscheidenden Finanzzentren in den USA, Europa und der Asien-Pazifik-Region vertreten. Als globales Unternehmen ist es in der Lage, Transaktionen für Kunden weltweit durchzuführen, und stützt sich dabei auf Experten aus allen Geschäftsbereichen, die es bedient. Weitere Informationen finden Sie auf cscgfm.com oder DelawareTrust.com.

