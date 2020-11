Deutschland (ots) - Noch immer finden erschreckend viele Menschen Gewalt gegen Kinder in Ordnung. Fast jeder Zweite befürwortet den Klaps auf den Hintern, jeder sechste die Ohrfeige, jeder 15. die Tracht Prügel. Dass aus Einstellungen Taten folgen, zeigt sich auch in der Corona-Pandemie. So haben Organisationen wie der Deutsche Kinderschutzbund Hinweise darauf, dass Gewalt gegen Kinder in der Krise zunimmt - auch wenn belastbare Statistiken noch fehlen. Was hilft? Neben weiterer Aufklärung und Präventionsarbeit vor allem das Hinsehen jedes Einzelnen. Gleichzeitig sollte die Regierung ein starkes, normierendes Zeichen setzen. Die Koalition hat versprochen, Kinderrechte in die Verfassung zu schreiben. Es wird Zeit!



