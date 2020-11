Peru wird einmal mehr das Offizielles Partnerland bei der virtuellen Ausgabe der Handelsmesse für Frischlebensmittel Asia Fruit Logistica ON sein, die als die bedeutendste Messe ihrer Art in Asien angesehen wird, welche vom 18.-20. November stattfindet, so teilt Promperú mit, die Peruanische Kommission für die Förderung von Exporten und Tourismus. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...