Mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie sorgte die Nachricht über ermutigende Studienergebnisse zum Impfstoff von BioNTech und Pfizer für Zuversicht an den Märkten. Davon könnten auch ins Straucheln geratene Bank-Aktien profitieren, wie Analysten der Hovde Group berichten.? Impfstoff-Nachrichten ermutigen Anleger? Banken könnten von zuversichtlicher Stimmung profitieren? Mögliche Gewinner mit höherem Anteil an KreditausfallreservenZuversicht nach Impfstoff-NeuigkeitenAnfang ...

