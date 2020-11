STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zum Thema Stasi-Unterlagen/Bundesarchiv:

"Jetzt übernimmt das Bundesarchiv die Stasi-Unterlagen. Das war schon 1990 vorgesehen, damals aber haben sich ostdeutsche Interessen durchgesetzt. Die Opfer der Stasi wollten deren heikle Relikte nicht einfach zu den Akten legen. So wurde eine spezielle Institution von großer Symbolkraft geschaffen. Deren Ende nach 30 Jahren bedeutet keinen Schlussstrich unter die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Unrechts, das im Namen der SED verübt wurde. Die Unterlagen bedürfen eines professionellen Umgangs, der in der Stasi-Behörde nicht immer gewährleistet war, um sie für die Zukunft zu bewahren. So beginnt ein neues Kapitel der Aufarbeitung."/yyzz/DP/fba