Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Präsentationen zu den Ergebnissen der klinischen Phase-1-Studie zur Anwendung von OBI-833 bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und mit der DosissteigerungsgruppeOBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Glykosphingolipid-Immuno-Onkologie-Therapeutika, die auf die Antigene der Globo-Serie (Globo H und SSEA-4) abzielen, gab heute bekannt, dass die Daten der klinischen Phase-1-Studie OBI-833, die auf das Globo H-Antigen bei Lungenkrebs abzielt, vom 20. bis 22. November 2020 im Rahmen des Virtual Scientific Program der European Society of Clinical Oncology Asia (ESMO Asia) 2020 präsentiert werden.Diese Ergebnisse werden von den leitenden Forschern des neuen therapeutischen Krebsimpfstoffs OBI-833 von OBI Pharma vorgestellt."Basierend auf unseren zielgerichteten Anti-Globo H-Ansätzen bei Krebserkrankungen mit hohem ungedecktem Bedarf, ist OBI Pharma stolz darauf, auf der ESMO-Asia 2020 Präsentationen über den Fortschritt unserer Studie für unseren neuartigen therapeutischen Krebsimpfstoff OBI-833 präsentieren zu können." Ming-Tain Lai, PhD, Chief Scientific Officer bei OBI Pharma erklärte: "In der Studie zeigte OBI-833 ein günstiges Sicherheitsprofil und generierte nachweisbare Anti-Globo H IgM/IgG-Reaktionen. Darüber hinaus kann OBI-833 bei NSCLC-Patienten eine günstige Immunantwort hervorrufen und hatte bei einigen TKI-behandelten Patienten einen dauerhaft stabilen Krankheitsstatus bewirkt. Wir freuen uns darauf, Neuigkeiten zu unserer Studie präsentieren zu dürfen, von der wir glauben, dass sie potenziellen therapeutischen Nutzen für Patienten mit Lungenkrebs bieten könnte."Nummer der Präsentation: 397P / Poster: ID 680Titel: Eine Phase-I-Kohortenerweiterungsstudie von OBI-833 bei Patienten mit nicht-kleinzelligem LungenkrebsVortragende(r): Ching-Liang Ho MD, et.al. Abteilung für Innere Medizin, Tri-Service General Hospital, Taipeh, Taiwan.Titel der Sitzung: E-Poster-Display-Sitzung -Metastasierende Thorax-TumoreDatum und Uhrzeit der Sitzung: Freitag, 20. November 2020. 9:00 - 20:00 Uhr Ostzeithttps://cslide.ctimeetingtech.com/asia2020/attendee/confcal/show/session/87presentation-abstract-6801974474295Nummer der Präsentation: 71MO / Mündlich: ID 798Titel: OBI-833 zeigte sich in einer Dosis-Eskalationsstudie der Phase 1 als sicher und immunogen, ohne behandlungsbedingte ernsthafte unerwünschte EreignisseVortragende(r): Her-Shyong Shiah, MD*., et.al. Abteilung für Hämatologie und Onkologie, Taipei Medical University Hospital, Taipeh, Taiwan*aktuelle Zugehörigkeit: Abteilung für Hämatologie und Onkologie, Taipei Tzu Chi Hospital, Taipeh, TaiwanTitel der Sitzung: Kleine mündliche Sitzung - Entwicklungs- und PräzisionsmedizinDatum und Uhrzeit der Sitzung: Freitag, 20. November 2020. 19:52 Uhr Ostzeithttps://cslide.ctimeetingtech.com/asia2020/attendee/confcal/show/session/64presentation-abstract-798375249763Die oben genannten Posterpräsentationen werden am 23. November 2020 online unter www.obipharma.com verfügbar sein.Informationen zu OBI PharmaOBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches Biopharmazie-Unternehmen, das 2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, neuartige therapeutische Wirkstoffe für medizinische Versorgungslücken gegen Krebsziele zu entwickeln und zu lizenzieren, wie die Globo-Serie (einschließlich Globo H, SSEA-3 und SSEA-4), AKR1C3 sowie weitere vielversprechende Ziele. Zum neuartigen Immuno-Onkologie-Portfolio, des ersten seiner Klasse, gegen Globo H gehören: Adagloxad Simolenin (zuvor OBI-822) und OBI-833, ein aktive Immuntherapie-Impfung der Globo-Serie; OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartige Therapie des Unternehmens, die erste ihrer Klasse, die sich gegen AKR1C3 richtet, ist OBI-3424 (niedermolekularer Arzneimittelvorläufer), das selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff bei Vorliegen des Enzyms Aldo-keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.obipharma.com.Zukunftsgerichtete AussagenIn dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten sind, sind vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und diskutiert, einschließlich der Einreichungen von OBI Pharma beim Taiwan Securities and Futures Bureau. FIRMENKONTAKT:Kevin PoulosOBI Pharma USA, Inc.1.619.537.7698 Durchwahl: 102kpoulos@obipharmausa.comOriginal-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119743/4768918