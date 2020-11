DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

INFEKTIONSSCHUTZGESETZ - Nach der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ist der Ärger in Teilen der Wirtschaft groß. Vor allem Reisebranche und Gastronomie beklagen, dass es für die Folgen von Corona-Maßnahmen keine klaren Entschädigungsregeln gibt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) kündigte eine Verfassungsbeschwerde an. "Das Gastgewerbe erhält quasi Berufsverbot, erbringt ein Sonderopfer, damit die sonstige Wirtschaft und Schulen nicht in den Lockdown müssen", sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. Ziel des Gesetzes ist, die Verordnungen mit den Corona-Maßnahmen auf eine festere rechtliche Grundlage zu stellen. (Handelsblatt)

NORD STREAM 2 - Joe Biden hat im Wahlkampf ein für Europa wesentliches Versprechen abgegeben: Er wolle Amerikas "historische Partnerschaften" reparieren. Doch verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen wird schwer, selbst für einen so erfahrenen Präsidenten wie Biden. Zum Testfall für die Wiederannäherung wird die Ostseepipeline Nord Stream 2. Die deutsche Wirtschaft hofft, dass es mit dem Regierungswechsel in den USA gelingt, den Streit um das Projekt zu entschärfen. "Mit dem Wahlsieg von Joe Biden verbinden sich in Deutschland und der deutschen Wirtschaft große Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der transatlantischen Partnerschaft", heißt es in einem Schreiben des Ost-Ausschusses der hiesigen Wirtschaft an Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, und andere prominente US-Demokraten. Allerdings habe die deutsche Wirtschaft mit Sorge davon erfahren, "dass die US-Demokraten auch nach dem erfolgreichen Wahlkampf von Joe Biden neue, extraterritoriale Sanktionen gegen das Projekt Nord Stream 2 auf Kosten europäischer Unternehmen einführen wollen", heißt es weiter. Der Ost-Ausschuss appelliert an die USA, von Wirtschaftsstrafen abzusehen. (Handelsblatt)

POLEN - Der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber hat sich dafür ausgesprochen, die Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen abzuschließen. "Dann wüssten wir endlich, wo jeder Staat in Europa steht, auch wenn es keine Mehrheit für eine Verurteilung gibt", sagte Weber. Das könnte Ungarn und Polen von ihrer Haushaltsblockade abbringen. (FAZ)

POLEN - Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vor einem "Kollaps" der EU gewarnt: Sollten die "unklaren und willkürlichen Bedingungen" des umstrittenen Rechtsstaatsmechanismus für den EU-Haushalt aus politischen Gründen angewandt werden, könne das zu einem Zusammenbruch der Union führen, teilte Morawiecki auf Twitter mit. (SZ)

