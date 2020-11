Zwei bekannte Nachrichtendienste in der Welt der digitalen Medien gehören zukünftig zusammen. Buzzfeed und Huffpost folgen ab sofort der gleichen Strategie. Der Medienkonzern Buzzfeed übernimmt das Webportal Huffpost vom Telekomriesen Verizon. Eine entsprechende Vereinbarung gaben die US-Unternehmen am Donnerstag in New York bekannt, ohne finanzielle Details zu nennen. Der Deal sieht außerdem vor, dass Verizon eine Minderheitsbeteiligung an Buzzfeed erhält und weiter in das kombinierte Unternehmen investieren wird. Beide Konzerne wollen künftig im ...

