Seit dem Boden aus 2017 um 1.400 US-Dollar hat der Kakaopreis wieder einen Aufwärtstrend eingeschlagen und konnte bereits ein Jahr später sowie in 2020 an die markante Hürde um 2.567 US-Dollar zulegen. Der übergeordnete und seit 2011 bestehende Abwärtstrend konnte bislang aber nicht überwunden werden, in diesem Jahr wurden bereits zwei erfolglose Anläufe unternommen. Bislang sind Bullen an dieser Stelle gescheitert, doch die letzten Handelstage zeigen sehr dynamische Kursbewegungen auf der Oberseite, dass schon sehr bald ein Kaufsignal hieraus hervorgehen könnte.

Trendbruch abwarten

Solange sich der Kakaopreis innerhalb seines mittelfristigen Aufwärtstrends und langfristigen Abwärtstrends bewegt, bleibt die Signallage dürftig für ein Investment. Sobald aber ein Niveau von ...

