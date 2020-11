Die aktuell längste Serie: Cree mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 14.31%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Donnerstag Ibu-Tec mit 22,58% auf 22,80 (3594% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 34,12%) vor Mologen mit 20,77% auf 0,08 (800% Vol.; 1W 8,00%) und publity mit 7,25% auf 36,25 (343% Vol.; 1W 23,09%). Die Tagesverlierer: Vapiano mit -37,37% auf 0,31 (1238% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 176,79%), Technogym mit -6,46% auf 8,90 (63% Vol.; 1W 11,39%), DWS Group mit -6,43% auf 33,16 (122% Vol.; 1W -1,25%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Snapchat (2408,22 Mio.), Wells Fargo (2331,38) und Novo Nordisk (2167,29). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...