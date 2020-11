Über ein Dutzend führende Marken und Experten werden auf dem globalen, interaktiven Forum für digitales Marketing Erfahrungen und Strategien für Innovation, Wachstum und tiefere Kundenbeziehungen präsentieren.

Das Customer-Engagement-Unternehmen Airship kündigte heute die ersten Sprecher für Elevate 2020 an, dem interaktiven virtuellen Forum, das am Donnerstag, den 10. Dezember 2020 stattfinden wird. International angesehene Marketingexperten im Bereich digitale Kundenbindung werden darüber berichten, wie sie ihre Strategien angepasst und forciert haben, um in außergewöhnlichen Zeiten ihre Business-Ziele zu erreichen. Zu den bestätigten Referenten gehören Führungskräfte von AccuWeather, Alaska Airlines, BBC, Belk, Boots, DAZN, eToro, Hagebau, NBCUniversal, Onefootball, Sonos, Turner Sports Interactive und Vodafone und es werden noch weitere dazukommen.

Die Registrierung für Elevate 2020 ist kostenlos. Das Programm beginnt für europäische Teilnehmer um 14 Uhr MEZ und für Besucher aus Nordamerika um 9 Uhr PST, für Asien/Pazifik um 19:00 Uhr SGT am Freitag, 11. Dezember. Das Event wird in Kooperation mit Branch, Mixpanel, Movable Ink und Radar veranstaltet.

Mehrere Vortragsreihen, geführt von Markenverantwortlichen, Technologiepartnern und Cross-Channel-Produktvermarktern, liefern den Elevate-Teilnehmern aktuelle Erkenntnisse zu bewährte Verfahren und komplett neuen Ansätze, die sie sofort zur Beschleunigung des eigenen Business-Wachstums nutzen können. Kleine virtuelle Breakout-Sessions erleichtern das Netzwerken und erlauben offene Diskussionen unter Kolleginnen und Kollegen darüber, was heute gut funktioniert, um eine tiefere Verbindung zu den Kunden herzustellen.

"Das Marketing von heute bildet die Speerspitze der strategischen Wachstumsinitiativen und Markenerlebnisse.Digitale Interaktionen, Kundenkenntnis und kontinuierliche Optimierung spielen dabei die tragende Rolle- selbst in normalen Zeiten", sagte Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. "Elevate 2020 ist mit seiner einzigartigen Mischung aus Live-Inhalten, Interaktion und virtuellen Breakout-Rooms der perfekten Ort für Marketingexperten, um Inspiration, praktische Ratschläge und Know-how zu erhalten und damit sinnvollere und wertvollere Kundenverbindungen über alle digitalen Kanäle hinweg zu schaffen."

Besuchen Sie die Elevate 2020 Website, um sich anzumelden und aktuelle Programmergänzungen zu erfahren.

Über Airship

Tausende der weltweit führenden Marken vertrauen Airship, wenn es darum geht, mit den Verbrauchern engere Verbindungen durch stark kontextbezogene und relevante Interaktionen einzugehen. Nur Airships Customer-Engagement-Plattform verfolgt einen datengesteuerten Mobile-first-Ansatz, der es Marken erlaubt, sich ganz auf die Menschen und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und nicht, welche Marketingkanäle sie nutzen sollten. Airship macht es viel einfacher und effektiver, den Customer-Lifetime-Wert in der Omnichannel-Ära zu steigern.

Mit Billionen von Interaktionen, intelligent orchestriert über mobile Apps, mobile Wallets, SMS, Websites und E-Mails, optimiert Airship in vollem Maße die gesamte Customer Journey über alle digitalen Touchpoints hinweg.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201120005258/de/

Contacts:

Kerstin Bauer

Koschade PR for Airship

+49 89 55066850

info@koschadepr.de

Ana Williams

Airship

+44 (0)20 3405 5160

Ana.Williams@airship.com