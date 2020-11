Unterföhring (ots) -- Alle zehn Partien aus der Premier League (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082'shurl=pl) von Samstag bis Montag live und exklusiv bei Sky- Das "Match of the Week" zwischen Titelverteidiger FC Liverpool und Tabellenführer Leicester City am Sonntag ab 19.30 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric- Exklusiv für Sky Q Kunden: das Spitzenspiel in Liverpool auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein Unterföhring, 20. November 2020 - Vier Spiele am Samstag, vier Spiele am Sonntag und zwei Partien am Montag: die Premier League meldet sich aus der Länderspielpause zurück und Sky überträgt erneut den kompletten Spieltag live und exklusiv.Bis jetzt konnte sich noch kein Team einen nennenswerten Vorteil an der Tabellenspitze erarbeiten. Nur drei Punkte trennen Tabellenführer Leicester City vom fünftplatzierten FC Chelsea, der Tabellensechste Aston Villa könnte mit einem Sieg im Nachholspiel noch an die Spitzenposition springen. Dahinter lauern mit unter anderem Manchester City und Manchester United zahlreiche weitere Klubs, die noch auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze sind.Eröffnet wird der Spieltag in England am Samstag mit vier Partien in Folge: den Auftakt macht ab 13.20 Uhr der FC Chelsea bei Newcastle United, gefolgt von der Begegnung zwischen Aston Villa und Brighton & Albion (ab 15.50 Uhr), in der die "Villans" mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf Platz eins vorrücken könnten. Die weiteren Spiele am Samstag sind ab 18.20 Uhr die zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City sowie ab 20.50 Uhr zwischen Manchester United und West Browmwich Albion.Am Sonntag steht nach den Begegnungen FC Fulham gegen FC Everton (ab 12.50 Uhr), Sheffied United gegen West Ham United (ab 14.55 Uhr) sowie Leeds United gegen den FC Arsenal (ab 17.20 Uhr) das "Match of the Week" zwischen dem FC Liverpool und Leicester City auf dem Programm. Durch das Duell zwischen dem Titelverteidiger und aktuellen Tabellendritten auf der einen Seite und dem Tabellenführer auf der anderen führen Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric. Ab 19.30 Uhr stimmen sie die Zuschauer auf das Topspiel ein und kommentieren im Anschluss die 90 Minuten aus dem Studio. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen.Komplettiert wird der 9. Spieltag auf der Insel am Montagabend von den Begegnungen zwischen dem FC Burnley und Crystal Palace (ab 18.20 Uhr) sowie den Wolverhampton Wanderers und dem FC Southampton ab 20.50 Uhr.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082'shurl=pl)) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/fussball/pl?wkz=WSPGS25T&gclid=EAIaIQobChMI49yfl7XK7AIVuRkGAB0iKQU7EAAYASAAEgIU4_D_BwE&et_uk=fc5ba38012d14ef39320ef748818029a)) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 9. Spieltag der Premier League von Samstag bis Montag auf Sky Sport:Samstag:13.20 Uhr: Newcastle United - FC Chelsea live auf Sky Sport 115.50 Uhr: Aston Villa - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 118.15 Uhr: Tottenham Hotspur - Manchester City live auf Sky Sport 120.50 Uhr: Manchester United - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 1Sonntag:12.50 Uhr: FC Fulham - FC Everton live auf Sky Sport 114.55 Uhr: Sheffield United - West Ham United live auf Sky Sport 117.20 Uhr: Leeds United - FC Arsenal live auf Sky Sport 119.30 Uhr: "Match of the Week" FC Liverpool - Leicester City live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD22.15 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 1Montag:18.20 Uhr: FC Burnley - Crystal Palace live auf Sky Sport 120.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Southampton live auf Sky Sport 1Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4769083