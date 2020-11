Berlin (ots) - Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte appelliert SoVD-Präsident Adolf Bauer an die Politik:"2,1 Millionen Kinder in Deutschland sind laut Statistischem Bundesamt von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Es ist höchste Zeit, die schon im Koalitionsvertrag festgelegten Rechte der Kinder auf Schutz, Förderung und Beteiligung ins Grundgesetz aufzunehmen. Gerade in Zeiten der Pandemie erhöht dieser Schritt die Bildungschancen insbesondere von Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Familien."V. i. S. d. P.: Veronica SinaPressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deTwitter: @sovd_bundOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/4769367