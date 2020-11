Neckarsulm (ots) - Die Bitterschokolade mit Edelkakao von ausgewählten Plantagen in Ecuador der Lidl-Eigenmarke "J.D. Gross" überzeugt in der Dezember-Ausgabe der Stiftung Warentest hinsichtlich Preis und Qualität: Beim Test von 24 Bitterschokoladen wird das Lidl-Produkt mit der Gesamtnote 2,1 ("gut") bewertet und gehört mit 0,84 Euro pro 100 Gramm zu den günstigsten Artikeln. Die Schokolade schmeckt leicht kakao-säuerlich und sehr leicht bitter. Zudem punktet das Lidl-Produkt in Sachen Nachhaltigkeit: Der in der Schokolade enthaltene Kakao wurde fair angebaut und gehandelt - zu erkennen an dem Fairtrade-Cocoa-Siegel.



