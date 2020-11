München (ots) - Quasi in letzter Sekunde haben sich ehemalige Kundinnen und Freunde des verstorbenen Starfigaros entschlossen, sein Lebenswerk zu erhalten und fortzuführen. Was Gerhard Meir nicht mehr gelungen ist, haben jetzt Familie, langjährige Weggefährten und deren Berater vollendet.Begleitet wurde der Deal durch die beiden renommierten Münchner Anwälte Dr. Nils Dreier und Dr. Stephan J. Lang, die im Ergebnis eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sehen.Besonders glücklich sind auch Meirs treue Mitarbeiter, Zekiye Iorio (46) und Christian Bräuer (52) die ebenfalls der neuen Le Coup Verwaltungs GmbH angehören. Beide sind fest entschlossen, "nicht nur das Andenken ihres ehemaligen Mentors zu bewahren" sondern sie wollen "Gerhard Meirs Lebenswerk auch in seinem Sinne fortsetzen".Pressekontakt:RechtsanwälteDr. Lang & KollegenMaximilianstraße 280539 MünchenTelefon: +49 (0)89 / 20 500 858 10Telefax: +49 (0)89 / 20 500 815 0info@anwaltskanzlei-muenchen.deOriginal-Content von: Rechtsanwälte Dr. Lang & Kollegen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79617/4769564