Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der XAIA Credit Debt Capital (ISIN LU0644385733/ WKN A1JCNN) nutzt Bewertungsunterschiede zwischen verschiedenen Refinanzierungsinstrumenten von Schuldnern aus, so die Experten der Universal-Investment-GmbH.Dabei strebe der Fonds einen Ertrag von 3-Monats-Euribor plus 4,5% p.a. nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. ...

