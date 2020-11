2020: ein Jahr, das wahrlich in die Geschichte eingehen wird - nicht nur, weil die Pandemie unser Leben auf den Kopf gestellt hat. Dieses Jahr hat bei allen Turbulenzen auch zahlreiche großartige und eindrucksvolle Erfolgsgeschichten geschrieben. In den vergangenen Monaten haben Sie sich vermutlich täglich mit Ihrem Depot beschäftigt, Börsennachrichten gelesen und Investmentstrategien abgewogen. Sie haben in neue attraktive Aktien investiert oder sind Ihren Favoriten treu geblieben - immer begleitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...