Zürich (awp) - Die Swiss hat ab dem kommenden Jahr einen neuen Technikchef. Per Februar 2021 werde Claus Bauer den Posten des Head of Technical Fleet Management Swiss und Process Owner Engineering vom bisherigen Amtsinhaber Peter Wojahn übernehmen. Wojahn wird dann planmässig in den Ruhestand gehen, wie die Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...