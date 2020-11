Die aktuelle Pandemie hat vor allem die Gastronomen in Deutschland schwer getroffen. Bereits zu Beginn der Pandemie gab es zahlreiche Gastronomen-Proteste.BR24 berichtete am 24. April 2020: "Vor der Feldherrnhalle in München haben am Vormittag mehrere Münchner Gastwirte protestiert. Auf dem Odeonspl...

Den vollständigen Artikel lesen ...