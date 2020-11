Der Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson bekräftigte am Freitag, dass man so bald wie möglich ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union abschließen wolle, wie Reuters berichtete. "Wir haben klargestellt, dass wir so schnell wie möglich zu einem Freihandelsabkommen kommen wollen - das war während der gesamten Verhandlungen unsere ...

