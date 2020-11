Liebe Leser, Fondsmanagerumfrage USA - bullish. Put-Call-Ratio - bullish. 8 weitere Indikatoren - sehr bullish. Was wir damit sagen wollen - das Chance-Risiko-Verhältnis kurzfristig! am Aktienmarkt ist nicht gut! Das sagen wir implizit, da Antizyklik unseren Abonnenten tolle Outperformance gegen DAX, EuroStoxx und Co. erlaubt, seit Jahren. Eine weitere Zahl - 84% aller Aktien des ...

