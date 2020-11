Am 28.10. legte der weltgrößte Verwalter und Betreiber von Rechenzentren, die als steuerbegünstigter US-amerikanischer Immobilientrust (REIT) strukturierte EQUINIX INC. (US29444U7000), ihre Ergebniszahlen zum 3. Quartal vor, die in der Umsatzentwicklung zwar marginal über die Analystenschätzungen hinausgingen, in der operativen sowie Nettogewinnentwicklung jedoch massiv enttäuschten.So erzielte der Verwalter von weltweit über 210 Großrechenzentren für mehr als 10.000 Endkunden (darunter z.B. Microsoft, Google, HP, IBM, General Electric, Adobe, Sony und Fujitsu) angesichts seiner ausgeprägten Kunden- und Regionendiversifikation und dem auch in der Corona-Krise grundsätzlich weiter ungebrochen boomenden Bedarf umfangreichster kommerzieller Datenverarbeitungs- und Speicherungsleistungen einen gegenüber dem Vorjahr zwar noch einigermaßen überzeugenden Umsatzanstieg um + 8,7 % auf 1,52 Mrd. USD (leichte Überbietung Analystenkonsenses von 1,50 Mrd. USD).

