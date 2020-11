AUSTIN, Texas und ENSCHEDE, Niederlande, Nov. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auch im Jahr 2020, das Unternehmen weltweit vor beispiellose Herausforderungen gestellt hat, produziert Lithium Werks weiterhin branchenführende Lithium-Eisen-Nanophosphate-Batterien für anspruchsvollste Märkte.



Unsere 26650-Nanophosphate-Zellen werden sowohl als Einzelzellen als auch als Teil von Akkupacks und Modulen eingesetzt, wie beispielsweise in unseren Lithium Werks P40-24-Batteriemodulen. Unsere Kunden nutzen die Zellen in einer Vielzahl von Power-, Pulse- und Stand-by-Anwendungen. Aufgrund ihrer marktführenden Leistung, Sicherheit und Lebensdauer eignen sich unsere LFP-Zellen ideal für den Einsatz in zahlreichen kritischen Anwendungen. So kommen unsere Zellen 18650 und 26650 u. a. in Wirtschaftssektoren wie Energiespeicherung, USV, Kommunikationstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Notfallbeleuchtung/andere Beleuchtungsanwendungen, Industrieanlagen sowie in medizinischen Geräten und Konsumgütern zum Einsatz. Sie machen einen wachsenden Anteil unseres Produktportfolios aus und sind ein wichtiger Geschäftsbereich unseres Unternehmens.

In unserer hochmodernen Produktionsstätte in China kann Lithium Werks pro Monat Millionen von Zellen des Typs 18650 und 26650 produzieren. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage unserer renommierten Kunden aus verschiedensten Anwendungsbereichen gibt es zudem keinerlei Pläne, die Fertigung einer der beiden Zellen in absehbarer Zeit einzustellen.

Um mehr über unsere Batterien zu erfahren, besuchen Sie diesen Link: https://lithiumwerks.com/products/cells/

Kontakt:

lwmarketing@lithiumwerks.com