Nach Infineon kürzt der nächste DAX-Konzern trotz schwarzer Zahlen die Dividende. Bei einigen Lesern und einem Teil der Analysten-Gemeinde regt das Vorgehen von Siemens zum Nachdenken an. Obwohl Siemens das Geschäftsjahr mit einem Plus von mehr als 4,2 Milliarden Euro beendet, senkt Noch-Chef Joe Kaeser erstmals in seiner Amtszeit die Dividende. Genau 40 Cent pro Wertpapier erhalten die Aktienhalter ...

