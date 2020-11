Changsha, China (ots/PRNewswire) - Am 19.11. fand in Changsha erfolgreich die China New Media Conference 2020 statt, die wieder die Aufmerksamkeit der gesamten chinesischen New Media Industrie auf Changsha lenkte. Changsha hat seit dem letzten Jahr nacheinander zwei Konferenzen für Neue Medien abgehalten und die Stadt strebt an, führend in der chinesischen New Media-Industrie zu werden, wie es von der Werbeabteilung des Changsha Kommunalkomitees verlautet.Auf der China New Media Conference 2020 wurden einige der typischen Produkte und Technologien des Hubs ausgestellt, darunter eine 4K-Restaurationstechnik für klassische Filme, ein KI- Echtzeit-Nachrichtenbericht in Gebärdensprache, die Anwendung der industriellen 5G+VR-Rendering-Technologie im Bereich der intelligenten Fertigung, ein intelligenter 5G-Radiosender und 4K-UHDV-Technologie und Panorama-Toneffekte. All diese innovativen Errungenschaften sind die Früchte des Cluster-Effekts von Changsha auf die Entwicklung der Videokultur und der Kreativwirtschaft.Der Malanshan Video Cultural Park, der sich auf Internet-Technologien stützt und auf Videokultur spezialisiert hat, ist ein innovativer Hub, der in den letzten Jahren von Changsha gegründet wurde. Nach einer zweijährigen Entwicklungsphase ist dieser zu einem kulturellen und kreativen Treffpunkt geworden, wobei digitales Video die am meisten vertretene Branche ist. In der Zeit der Epidemie half der Malanshan Video Cultural Park einer Gruppe führender Unternehmen bei der Standortauswahl und -ansiedlung durch Online-Ausschreibungen, Online-Verhandlungen und Online-Vertragsunterzeichnungen. Bisher wurden 1462 neue Unternehmen registriert, darunter 18 namhafte börsennotierte Unternehmen (Global 500), unter ihnen 4 im Hauptsegment der Börse notierte Unternehmen, nämlich MANGO EXCELLENT MEDIA, TVZONE, CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP und HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO. , LTD.Dieses Jahr war eine Show namens "Sisters Who Brave the Winds and Waves" der Hit des chinesischen Sommers. Es handelt sich um eine qualitativ hochwertige Varieté-Show von MANGO EXCELLENT MEDIA, die im Malanshan Video Cultural Park produziert wurde. Durch diese große Popularität hat der Marktwert von MANGO EXCELLENT MEDIA 130 Milliarden Yuan überschritten.Die KI verbreitet sich immer rascher und der Malanshan Video Cultural Park macht sich diese technologische Innovation zu eigen und will ein Vorreiter sein. Vor einigen Tagen erschien ein "neuer Freund" in der Halle der Verwaltung des Kaifu Bezirks, Changsha. Er bietet in der Halle rund um die Uhr Service in Gebärdensprache für Hörgeschädigte. Dieses High-Tech-Produkt ist eine Erfindung von Malanshan Hunan Qianbo Information Technology Co. Ltd.Hunan Qianbo Information Technology Co. Ltd. hat sich der Forschung und Entwicklung der Technologie für einen virtuellen Nachrichtensprecher, der Gebärdensprache spricht, verschrieben - eine Technologie, die von vielen Live-Nachrichtensendungen übernommen wurde. Ihre populären Produkte finden Abnehmer bei Medien, Schulen und Behörden. Im Oktober 2020 hat die Qianbo Information Technology Co. Ltd. sich mit dem UNOSSC auf die Nutzung der KI-Übersetzungstechnologie für Gebärdensprache und die Übernahme eines Gebärdensprach-IT-Projekts für Hörgeschädigte geeinigt.In der Zukunft soll der New Media-Hub in Changsha zu einem wichtigen Motor für die Erfüllung des Ziels einer qualitativ hochwertigen wirtschaftlichen Entwicklung werden. Changsha wird auch keine Bemühungen scheuen, um sein Ziel zu erreichen, das Innovationszentrum der chinesischen Industrie für Neue Medien zu werden.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=377331Bildunterschrift: China Media Conference 2020Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=377337Bildunterschrift: Mitarbeiter der Qianbo Information Technology Co. Ltd. führen Technologie für einen virtuellen Nachrichtensprecher, der Gebärdensprache spricht, vorFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1338791/China_Media_Conference.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1338792/virtual_sign_language_anchor.jpgPressekontakt:Herr Yu+86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Changsha Municipal Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150766/4770009