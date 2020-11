Wissenschaft und Technik sind seit jeher wesentliche Elemente für die Weiterentwicklung und das Wohl der Menschheit. Die globale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologieentwicklung ist im heutigen Zeitalter dringend erforderlich. Das zweite "World Science and Technology Development Forum" fand vom 8. bis 9. November 2020 in Peking statt und stand vorrangig unter dem Thema "Vertrauen, Zusammenarbeit und Entwicklung".

The 2nd World Science and Technology Development Forum A Futuristic Step towards Global Trust, Collaboration, and Development in Science and Technology for the Well-Being of Mankind (Photo: Business Wire)