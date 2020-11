Die Wall Street ist für Aktien nicht immer ein leichter Partner. In einem Moment jagt einen der Markt nach oben, im nächsten lässt er einen fallen. Das allerdings sind echte Kaufgelegenheiten. Allerdings muss man schon davon überzeugt sein, dass es wieder bergauf geht. Aktien von 2U (WKN: A1XEYD), DocuSign (WKN: A2JHLZ) und Peloton (WKN: A2PR0M) sind in letzter Zeit abgerutscht. Doch sie sollten nicht allzu lange am Boden bleiben. Aber warum genau geht es wohl bald wieder bergauf? 2U Onlinebildung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...