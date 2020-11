Halle (Saale) - Der Virologe Alexander Kekulé hat die schnellstmögliche Zulassung von Corona-Antigentests für die private Nutzung gefordert. "Schnelltests für jedermann sind ein noch völlig ungenutztes Werkzeug, um viel mehr Freiheit und Sicherheit zu schaffen", sagte Kekulé der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagausgabe).



"Apotheken sollten Schnelltests rezeptfrei verkaufen dürfen, wenn sichergestellt ist, dass ausreichend Tests für Pflegeheime verfügbar sind, die diese Tests für Besucher brauchen", so der Virologe. Dass Gesetzgeber und Bundesregierung am Mittwoch bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes nicht zugleich den Weg für die Abgabe von Schnelltests in Apotheken frei gemacht hätten, sei ein gravierendes Versäumnis. "Also: Die Schnelltests müssen so schnell wie möglich als Do-it-yourself-Tests zugelassen werden, das könnte binnen Wochen erledigt sein." Warnungen, bei Rachenabstrichen von Laien würden Tausende von Infizierten womöglich unentdeckt bleiben, bezeichnete Kekulé als "Quatsch".



Und weiter: "Ein Abstrich ist so einfach wie Zähneputzen. Methodisch ist das Pipifax", sagte er der NOZ. Er selbst müsse sich mehrfach pro Woche abstreichen lassen. "Meine Erfahrung: So gut, wie die Profis das machen, so gut können das meine Kinder auch." Falsche Ergebnisse gebe es selbst in Kinderarztpraxen, wenn Ärzte oder Fachpersonal den Kampf mit widerspenstigen Patienten aufgäben.



"Da ist's für alle einfacher, wenn es die Eltern selbst machen." Wer sich den Selbsttest nicht zutraue, "sollte sich in jeder Apotheke schnelltesten lassen können", sagte der Professor der Universität Halle-Wittenberg. Derzeit dürfen Schnelltest nur "professionell" genutzt werden. Gleichwohl schilderte Kekulé, selbst Mediziner, dass er das Instrument in seiner Familie für ein unbekümmertes Weihnachtsfest einsetzen werde: "Wir werden uns eine Woche vorher in eine freiwillige Quarantäne begeben und uns vor dem Fest selbst durchtesten. Ein negatives Ergebnis gibt für 24 Stunden eine hohe Sicherheit", sagte der Wissenschaftler.



Auch für kleinere Veranstaltungen müsse das so schnell wie möglich zugelassen werden. "Mit Antigentests für jedermann kann man sehr, sehr viele Situationen retten und viel mehr Normalität schaffen."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de