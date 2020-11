Der Dividend Aristocrat Index ist eine Elitegruppe von Aktien. Um für eine Mitgliedschaft infrage zu kommen, muss ein börsennotiertes Unternehmen 25 Jahre in Folge Dividendenerhöhungen vorweisen können. Selbst einige der besten Dividendenaktien kommen nicht bis an diesen Punkt: Rezessionen, Pandemien und andere Faktoren zwingen ausgezeichnete Dividendenunternehmen oft dazu, ihre Dividendenerhöhungen zu bremsen. Eine Aktie, die noch nicht ganz so weit ist, sich aber auf dem besten Weg befindet, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...