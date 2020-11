21.11.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX kletterte diese Woche mit einem Plus von 4,7% auf den höchsten Stand seit Ausbruch der Pandemie. Seit November liegt der Wiener Leitindex somit über 20% im Plus. Die Impfstoffeuphorie der letzten Wochen flaute jedoch etwas ab, überschattet von steigenden Neuinfektionen und drohenden Lockdown-Verschärfungen. Die Sektorrotation in die gebeutelten Zykliker lief aber weiter. So legten Finanz- und Ölwerte (Uniqa, Erste Group, SBO) überproportional zu, während ...

