Trump verliert ab der Amstübernahme von Joe Biden den Zugriff auf den offiziellen Präsidenten-Account. Auch bei seinem privaten Konto ändert sich etwas. Auch wenn Trump seine Wahlniederlage nicht einsieht, verliert er im Januar den Zugang zu den offiziellen Twitter-Accounts des Präsidenten. Twitter wird am Tag der Vereidigung von Joe Biden den Account @POTUS an Joe Biden übergeben, sagte ein Sprecher gegenüber Politico. Das Gleiche gelte für die Accouts des Vizepräsidenten, der First Lady und des Weißen Hauses. Die Zustimmung von Donald Trump ...

